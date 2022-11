Conoce los riesgos de dormir junto a tu mascota

Redacción

Por lo general, las personas que tienen mascotas buscan los objetos necesarios para cuidarlos adecuadamente. Por ejemplo, compran sus platos, camas, ropa y hasta muebles exclusivos para los animales.

También hay mascotas que prefieren dormir junto a sus humanos. Aparentemente no hay ningún problema con ello, sin embargo, es importante tener cuidado al permitir subir a los animalitos a nuestras camas, ya que pueden ser portadores de garrapatas o pulgas.

Por ende, será menester llevar regularmente a estos animales al veterinario para regular sus parásitos, incluso por más que no duerman en nuestra cama.

Si queremos que los animales de compañía tengan un buen comportamiento, debemos establecer reglas para manejar su comportamiento. Por ejemplo, si el perro salta a la cama y se lo hemos prohibido, debemos bajarlo y llevarlo a su cama. Y si el animal de compañía se mantiene en su lugar, será momento de felicitarlo y premiarlo con una golosina o alimentos.

Las mascotas deben dormir en un lugar cómodo. Si queremos garantizar su buen comportamiento y que no venga hacia nuestra cama, la suya debe ser perfecta. No tendrá que ubicarse bajo la luz directa del sol ni donde haya corriente de aire. Además, en su lugar para descansar debe poder estirarse y no tiene que ser acogedor.

Con información de Terra