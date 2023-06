Conoce los cuatro cambios importantes que está estrenando WhatsApp

Redacción

Colombia.- Como suele suceder cada semana, WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el mundo, está sorprendiendo a sus usuarios con nuevas actualizaciones, las cuales permiten brindar un mejor servicio a los clientes y, además, ofrece nuevas y llamativas funciones.

Es de anotar que la app tiene a disposición de sus usuarios una amplia gama de funcionalidades, las cuales permiten la personalización, la comunicación inmediata y rápida que facilita los diferentes ámbitos de la vida, tanto laborales como personales.

Para los usuarios que no han podido estar al tanto de las últimas actualizaciones de WhatsApp y se han perdido algunos de los cambios más importantes en la aplicación de Meta, podrán conocer las nuevas funciones.



WhatsApp: las más recientes actualizaciones

En los últimos días, la aplicación de mensajería instantánea anunció varias novedades, las cuales fueron recopiladas por el portal WABetaInfo.

“Companion Mode” para iPhone: este permite usar la misma cuenta en varios dispositivos. Sin embargo, hasta ahora esta función no estaba disponible en dispositivos iPhone. Eso cambia con la llegada de la versión 23.10.76 de WhatsApp para iOS.

Menú de selección de emojis rediseñado: es una renovación del menú de emojis. Ahora se incluye una barra superior que permite cambiar rápidamente entre emojis, stickers y GIFs, y las categorías de emojis aparecen en la parte inferior dentro de una barra de herramientas.

Imágenes de perfil en grupos: ya es posible que en los grupos de WhatsApp ver las imágenes de perfil de los participantes al lado de cada burbuja de mensaje dentro del chat. De esta manera, es más fácil identificar a cada participante, incluso si su teléfono no está guardado en los contactos.

Cambios de diseño: la versión beta de WhatsApp para iOS y Android trae varios cambios estéticos. En el caso de iOS, se ha rediseñado la pantalla de ajustes. En Android, en cambio, se han añadido los primeros elementos basados en el lenguaje de diseño Material Design 3.



¿Cómo añadir una nota de voz en los estados de WhatsApp?

Durante mucho tiempo, los usuarios le solicitaron a Meta que también se pudiera añadir música en los estados, algo parecido con las historias de Instagram.

La compañía tecnológica escuchó las plegarias de los usuarios. No obstante, habrá ciertas restricciones; por ejemplo, los audios tienen una duración de 30 segundos y no se podrá añadir un archivo MP3 que se tenga guardado en el dispositivo.

Ahora bien, cuando el usuario intente publicar una nota de voz en los estados de WhatsApp, en el centro de la pantalla saldrá el audio en cuestión y solo se podrá personalizar el fondo, motivo por el cual no se pueden añadir otros archivos multimedia.



¿Cómo publicar una nota de voz en los estados de WhatsApp?

Ingresar a la Play Store o App Store y descargar la última versión de WhatsApp.

Acceder a la app y dirigirse al apartado ‘Estados’.

Acto seguido, oprimir el ícono del lápiz ubicado en la esquina inferior derecha.

Los usuarios podrán observar un ícono en forma de micrófono. Pulsar en él para grabar.

Una vez grabada la nota, publicar el estado.

Los usuarios también podrán activar un menú oculto en WhatsApp, el cual está lleno de accesos directos poco utilizados y que no requiere ninguna aplicación externa.

Se trata de unas funciones que le permite a los usuarios una entrada más rápida a los chats, a la cámara, al buscador de chats, entre otros.

El menú secreto está disponible en dispositivos iOS y aunque también se puede activar en equipos Android no ofrece las mismas funciones.

Esta función lleva por nombre “Acciones rápidas” y se puede acceder desde la pantalla de inicio del móvil, sin necesidad de otra aplicación para disfrutar esa opción.

Los expertos en tecnología han señalado que desbloquearlo y usarlo regularmente podría ahorrarle al usuario mucho tiempo y agilizar la comunicación.

*Información de SEMANA.