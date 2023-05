Conoce las veces que el explosivo carácter de Arath de la Torre ha quedado en evidencia

Redacción

México.- Una vez más y por las peores razones, Arath de la Torre vuelve a ser tendencia, en esta ocasión porque el conductor de Hoy presuntamente intimidó e insultó a la periodista Joanna Vega-Biestro en un evento privado en el que coincidieron.

Y aunque él no ha negado la confrontación, sí la ha minimizado, y ha calificado como un “impulso” defenderse “de algo que tenía atorado y que me había dolido muchísimo”.

Dicho “dolor atorado” ocurrió en febrero pasado durante el programa Sale el sol cuando Vega-Biestro reaccionó a un video del también actor donde hablaba sarcásticamente de los sacrificios que realizaba para complacer a un público que no lo entendía, mismo al que insultó; en esa misma intervención, Joanna agregó que quizá por esa actitud habrían fracasado algunos de sus proyectos de comedia.

Pero no es la primera vez que De la Torre ha demostrado que no sabe recibir la crítica, mucho menos sabe soltarla; recordemos que en noviembre pasado, cuando realizaban el concurso Las estrellas bailan en Hoy, la exacadémica Toñita sufrió una crisis por la baja calificación de su desempeño, resultado del delicado momento que vivía personalmente y la habría afectado; hechos de los que Arath se burló minutos después y eso se vio al aire.

Su falta de empatía con su compañera pronto fue criticada y las redes se fueron contra él, quien respondió con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que hacía referencia al triunfo sobre la adversidad y cuyo texto decía: “En la vida habrá personas enojadas contigo porque te echaron tierra y te salieron flores”.

Aquella vez su respuesta se limitó a las redes sociales, pero lamentablemente hay registro de que no siempre ha sido así como ocurrió en agosto de 2022 tras su participación en El retador, cuando advirtió a un concursante que no se metiera con él.

El retador se trató de un programa al que acudían distintos artistas con capacidad para la imitación, De la Torre fue uno de los convocados y aparentemente favorito, pero el comediante Pierre David denunció que más bien la producción le estaba dando ventajas que ni él ni nadie más estaba recibiendo.

Una semana después se disculpó públicamente de sus palabras y lo hizo enfrente de Arath, quien las aceptó no sin antes reclamarle lo que había hecho, y dijo: “Nada más una cosa, cuando yo perdí te abracé, te felicité, puse en las redes que eres un chingón, un fregón que lo hiciste bien. Te disculpo, pero te pido un favor: no te metas conmigo; si es que me respetas, me admiras, no me tires, no te metas conmigo, no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba”, ello frente a cámaras, para decir tras bambalinas que lo único que había hecho su contrincante era hacer el ridículo.

Una prueba más del mal humor del actor de Soñadoras ocurrió durante una visita del youtuber Escorpión Dorado al programa Hoy en 2021, donde quedaron en evidencia su mal carácter y que se molesta con facilidad, actitudes de las que el público comenzaba a darse cuenta. “Cómo te sigues encabronando con la gente, ¿es cierto que te enojaste porque te eliminaron a los cinco minutos de ¿Quién es la Máscara?”, preguntó, “sí, es que soy competitivo, no como tú que te vale madre toda la vida”, le respondió.

El más reciente episodio fue con Joanna, cabe recordar que la comunicadora ha aclarado que no habría denunciado públicamente lo que pasó con el conductor pero su hostigamento ocurrió mientras estaba su hija presente, “todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy y digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa ver eso”.

Aunque no ha sido la única, ya que Susy Lu, esposa del comediante, también ha expuesto el humor de Arath; en una entrevista conjunta en el programa +Noche, donde hablaron sobre su “carácter fuerte” o que lo comparaban con Eduardo Yáñez, también conocido por su explosividad, Susy aceptó que es cierto, “no es agresivo pero sí tiene mal carácter, pero él lo dice”, tratando de justificarlo aquella leyenda de que los genios tienen mal carácter y que también ocurría por su estilo perfeccionista.

De lo cual dijo: ”Lo que pasa es que me desespero mucho, no soy muy tolerante, soy de mecha muy corta (…), soy bien histérico, la verdad que cada día más, pero trabajo en eso”. Ojalá lo trabaje más.

*Con informacion de Yahoo! Style.