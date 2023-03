Conoce las partes del camarón que no debes comer

Redacción

México.- Ahora que la Cuaresma ha empezado ya, muchos de nosotros estamos preparando nuestras mejores recetas de cocteles o pescado, para pasar esta temporada. Por esa razón es que tenemos planeados ya una serie de platillos con toda clase de mariscos y comida marina para sobrevivir al calor. Sin embargo, hay que saber que todos y cada uno de ellos necesitan tratamiento especial a la hora de cocinarse, especialmente al limpiar o lavar.

Y es que parecieran obvios algunos movimientos y/o tratamientos, pero la verdad es que cuando no hemos cocinado muchas veces este tipo de proteína o nunca nos ha tocado limpiarla, la verdad es que podríamos incurrir en algunos errores, que definitivamente costarían muy caros sobre todo en términos de salud, como en el caso de los camarones.

Los camarones son crustáceos, cuyo consumo es bastante común sobre todo en tiempos de calor, pues los podemos cocinar rebozados, en cocteles, como el vuelve a la vida, tropical, etc. Sin embargo, también se sabe que es un alimento alergeno, por lo que hay algunas personas que son propensas a este alimento, pero si no eres alérgico, también podría hacerle mal a tu salud, si ingieres algunas partes de camarón.

Existen algunas partes del camarón que no se recomiendan comer para que no se vea mermada tu salud y ahora que ya estamos dentro del tema y de la temporada donde se come más este crustáceo queremos informarte las partes del camarón que no se deben de consumir, para que la próxima vez que los limpies, te encargues de remover estas áreas para que tu salud no se vea mermada.

1. El famoso “hilo negro”

Cuando limpiamos los camarones, es muy necesario remover el “hilo negro” o la vena intestinal ubicada en la parte superior del cuerpo del camarón, ya que podría contener restos de comida no digerida y a veces, bacterias, que no son nada recomendable consumir, pues se trata de las heces del camarón y se retira por cuestiones higiénicas, aunque si la llegas a comer, no presenta riesgo, pues el camarón se alimenta de algas y otros invertebrados más pequeños, pero sí podría cambiar el sabor de tu platillo.

2. La cabeza

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) no recomienda comer la cabeza del camarón u otros crustáceos, puede contener ciertos contaminantes, como el cadmio, un metal pesado que puede acumularse en el organismo y con el tiempo (entre 10 y 30 años) podría provocar disfunción renal, desmineralización de los huesos y hasta cáncer a largo plazo. No se recomienda su consumo, especialmente si se desconoce la procedencia del camarón. Además, muchas personas prefieren no comer la cabeza debido a su textura y sabor distintos.

*Información de El Heraldo de México