Conoce la forma de acceder al catálogo oculto de Netflix

Redacción

La popularidad de Nteflix ha crecido en los últimos años debido a su enorme oferta de contenidos. Sin embargo, podemos llegar a pensar que después de ver las producciones más conocidas, ya no podemos encontrar nada interesante.

Esto probablemente sea porque no tenemos acceso al catálogo oculto de la plataforma. Así que aquí te dejamos los pasos para poder conocer todo aquello que Netflix no nos muestra a primera vista.

Antes de acceder al catálogo oculto de Netflix, tenemos que iniciar la sesión en la aplicación en el navegador web que vayamos a utilizar. Y una vez que nuestro usuario esté conectado al servicio de streaming, solo hay que pinchar en este enlace.Que nos llevará a Netflix Category Lookup, que es una sección de la plataforma oficial. Ósea, que no estamos haciendo ninguna `trampa´.

Una vez ingresemos en este acceso directo, encontraremos una web realmente sencilla y que nos permitirá ver el catálogo completo. Sin ninguna limitación. Los títulos están divididos en 21 categorías diferentes. Y dentro de estas categorías, los títulos también están divididas en otras subcategorías. Las secciones no están disponibles en otros idiomas que no sea el inglés, pero no hacen falta muchos conocimientos para que nos podamos mover entre ellas con facilidad.

Con información de La Razón