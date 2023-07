Conoce la aplicación que más batería consume y ni utilizas en tu celular

Redacción

México.- Pensar en un día sin celular puede ser algo que muchas personas no se imaginan, ya sea por escuela, trabajo o recreación. Los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta necesaria para realizar un sinfín de tareas, además de ser una forma de estar en constante comunicación.

Sin embargo, cada vez es mayor el uso que se le da a estos dispositivos y a diferencia de los primeros equipos en los que la batería podía durante hasta una semana, en la actualidad, la pila de un celular apenas dura 8 horas.

Es por eso que, la mayoría de las personas intentando que antes de salir de casa, el celular lleve la pila suficiente, sobre todo si en nuestro destino final no hay un lugar donde podamos cargar la batería, aunque, sabemos que, en la actualidad, la mayoría de los sitios cuenta con una fuente para alimentar los dispositivos móviles.

¿Por qué dura tan poco la batería de mi celular?

Cuando se adquiere un equipo nuevo, hay ciertas recomendaciones que el fabricante plasma en el manual para garantizar un óptimo funcionamiento del equipo y una de esas, tiene que ver con la forma adecuada de cargar la pila del celular, lo cual hará que el tiempo de vida se alargue. Sin embargo, el uso constante y la descarga de ciertas aplicaciones, hará que la batería cada vez dure menos.

Algo que sin duda alguna está consumiendo de forma silenciosa la batería de tu celular, son ciertas aplicaciones y para sorpresa de muchos usuarios, Chrome no es la aplicación que más energía consume.

¿Qué aplicación consume más energía?

Si a tu smartphone se le agota rápidamente la batería (sin motivo aparente), entre las posibles causas se encuentra el desgaste natural de la misma, aunque también puede ser por algunas aplicaciones que hacen uso intensivo de los recursos del teléfono.

Por más extraño que parezca, existe aplicaciones que pueden parecer invisibles debido al poco uso que se les da, como es el caso de los Servicios de Google Play. Esta aplicación se encuentra en la mayoría de los dispositivos Android y es una de las herramientas que no puede faltar para poder trabajar con otras aplicaciones de Google.

Gracias a los Servicios de Google Play, las personas que usan dispositivos como un sistema operativo Android, tienen acceso a la tienda de Apps, a Google Maps, YouTube y Google Pay. Sin embargo, estos servicios tienen un severo problema que afecta a los usuarios. Normalmente los servicios en segundo plano no suelen ser procesos voraces en memoria o batería, pero esta app de Google es tan utilizada por el resto del sistema que, en ciertos momentos su consumo de batería puede dispararse.

Así que, si revisas qué aplicación es la responsable de dejarte constantemente sin batería, seguramente verás que los Servicios de Google Play está entre los que más lo hacen. Si tu celular empieza a sobrecalentarse, lo mejor será tomar cartas en el asunto y deberás realizar los siguientes pasos.

Reiniciar el móvil. Actualizaciones pendientes: Activar manualmente esa actualización desde Google Play. Detener la app: se puede hacer desde Ajustes -> Aplicaciones y luego mostrando las apps de sistema, seleccionando “Servicios de Google Play” para finalmente pulsar sobre “Forzar detención”. Borrar datos.

*Información de Enséñame de Ciencia.