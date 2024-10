Conoce el nuevo invento que revoluciona el ciclismo de competencia mundial

Redacción

Tadej Pogacar ha inscrito su nombre en la historia del ciclismo al convertirse en el tercer ciclista en lograr la prestigiosa Triple Corona. Tras ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta en una misma temporada, se une a leyendas como Eddy Merckx y Stephen Roche. Esta hazaña coloca al esloveno entre los más grandes del deporte.

Mientras Pogacar sigue consolidando su legado, la ciclista neerlandesa Marianne Vos también ha dejado su marca en la historia del ciclismo al conquistar el Campeonato Mundial de gravel, el único título que faltaba en su extenso palmarés. Con esta victoria, Vos se confirma como la ciclista más completa de todos los tiempos.

El gravel es una modalidad de ciclismo que combina asfalto y senderos naturales, donde las bicicletas, aunque parecidas a las de carretera, están diseñadas para soportar terrenos de grava. Vos no solo brilló en la carrera por su habilidad, sino también por el uso de ruedas autoinflables, un avance tecnológico que ha llamado la atención en el mundo del ciclismo.

Las ruedas, diseñadas por la empresa Gravaa, se ajustan automáticamente al terreno, aumentando o disminuyendo la presión de los neumáticos para optimizar el rendimiento y la seguridad. “Self-inflating tyres make bold return to pro cycling as Marianne Vos uses system at the Gravel World Championships”, publicó Cyclingnews.

Estas ruedas autoinflables utilizan compresores que, mediante la rotación de las ruedas, ajustan la presión sin necesidad de detenerse. Esta tecnología, que debutó en 2022, ha mejorado desde entonces, y el sistema es controlado desde el manillar, permitiendo al ciclista realizar ajustes en tiempo real.

El éxito de Vos con este sistema podría marcar el comienzo de una nueva era en el ciclismo profesional, donde la tecnología juegue un papel cada vez más crucial. A pesar de los desafíos que presentaron versiones anteriores, la fiabilidad y eficiencia del sistema de Gravaa han demostrado su potencial para revolucionar las competiciones.