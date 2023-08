Conoce cómo cultivar y disfrutar de la canela

Redacción

México.- La canela se deriva del árbol canelo, el cual pertenece a la clasificación perenne y se trata de una gran variedad que alcanza a medir de 10 a 15 metros de altura, con una corteza muy gruesa que es en donde se produce esta especia de cocina y se obtiene pelando y frotando las ramas.

Pese a que se trata de un frondoso árbol, si se cuenta con un buen espacio dentro del huerto o jardín del hogar, se puede cultivar y disfrutar de esta deliciosa especia de cocina de forma ilimitada desde casa, pues es una variedad que tampoco requiere de muchos cuidados.

A continuación, te enseñamos una sencilla forma de poder cultivar canela en el huerto gracias a un esqueje fresco de esta variedad que puede desarrollarse en óptimas condiciones para dar paso a un verdadero árbol de canelo desde el jardín o huerto urbano.

¿Cómo cortar un esqueje de canela?

Debes de contar con una rama de canela (evita que haya sido procesada y empacada, lista para consumo, porque estas no germinan), tiene que ser una varita fresca que se encuentre aún en el árbol o que haya tenido poco tiempo de ser cortada.

Para cortar, escoge una ramita fresca y en buenas condiciones, sin manchas o posibles deterioros, corta con unas tijeras de jardinería con un corte en diagonal. En caso de que no tengas tiempo para plantarlo de inmediato, mantén en un vaso con agua para que se hidrate, pero no deberás de tardar más de 24 horas en sembrarlo.

Ahora tendrás listo el esqueje fresco para sembrar cuanto antes y comenzar a cultivar un futuro árbol canelo.

Así puedes cultivar canela

Humedece el esqueje con un poco de agua y planta en una maceta amplia con tierra, materia orgánica y un buen sustrato para que logre enraizar. Entierra aproximadamente a 5 centímetros y cubre con más tierra.

Riega con regularidad, una o dos veces por semana, es suficiente durante verano, mientras que en invierno puedes regar solamente una vez a la semana. Cabe mencionar que cuando la tierra sigue húmeda NO deberás agregar agua para evitar que se pudran las raíces.

Este árbol crece en climas calurosos y húmedos de no menos de 24?°C y no más de 30?°C. En un inicio puedes mantener el cultivo en maceta y cuando tenga más de un metro de altura, deberás pasar en suelo ligeramente húmedo, pero mientras esto sucede, no te olvides de brindar estos cuidados básicos y esenciales.

En 10 o 12 meses el cultivo puede alcanzar 30 centímetros de altura, ten mucha paciencia y procura darle todos sus requerimientos para que puedas comenzar a disfrutar de pequeñas varitas de canela que han crecido desde el huerto.

