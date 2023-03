Conoce cómo ahorrar agua mientras lavas los trastes

Redacción

México.- El agua es el líquido vital, aunque el planeta está cubierto casi en su totalidad por agua, la mayoría de ella no se puede utilizar porque no es potable y la mayor parte del agua potable o dulce se encuentra congelada en los glaciares. Por ellos es vital cuidarla y no desperdiciarla, así que te diremos cómo ahorrar agua para lavar trastes y no tirarla.

Cuidar el agua y evitar desperdiciarla es muy fácil, es de las cosas más fáciles que se pueden hacer, no necesitas de nada más que de un poco de conciencia para poder hacerlo y al hacerlo en el hogar comenzarás a notar de manera inmediata la gran cantidad de agua que ahorrar con poner en práctica simples acciones como las que te diremos a continuación.

¿Cómo ahorrar agua para lavar trastes?

Ahorrar agua al lavar trastes es muy sencillo, lo mejor de todo es que esa agua la puedes usar para muchas cosas más y para poder hacerlo solo necesitas hacer lo siguientes:

Retira los residuos del plato: Esta acción puede ayuda a utilizar menos jabón y menos agua al momento de estar tallándolos, utiliza un toalla de papel, un trapo o una espátula.

Cierra la llave: Al momento de estar enjabonando no es necesario tener la llave de agua abierta así que ciérrala y no la tires.

Coloca un recipiente debajo de la llave: Al momento de estar enjuagándolos coloca una cubeta para almacenar toda el agua enjabonada que cae, también almacenarás el agua que cae de la llave mientras agarras otro traste para enjuagar.

Utiliza una charola: Otro tip efectivo es tener una tina o un contenedor de agua y enjuagarlos con ayuda de una charola, así ocuparás solamente el agua necesaria y no desperdiciarás una sola gota.

Con el agua que almacenas en el recipiente puedes usarla para la taza del baño, para lavar el patio, las calles, incluso para regar tus plantas siempre y cuando no contenga cloro y el jabón sea biodegradable.

¿Qué cantidad de agua hay en el mundo?

Como te lo dijimos anteriormente, el agua cubre casi en su totalidad el mundo, pero la mayoría de ella no es de consumo humano u animal, hablando con cifras, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informa que en el mundo hay 1386 millones de KM3, el 97.5% de esta cantidad es agua salada y el 2.5% es agua dulce.

Pero de los 35 millones de km3 de agua potable, solo el 30% se puede ocupar, ya que el otro 70% está congelada en glaciares, hielo o nieve.

Por ello es de suma importancia cuidar el agua, lo repetimos, no necesitas gastar o tener productos especiales para poder hacerlo, solo necesitas un poco de conciencia y ganas de hacerlo, el desabasto de agua es un problema real y aún estamos a tiempo de revertirlo.

*Información de Imagen Digital.