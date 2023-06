Conoce al dueño del Manchester City

Redacción

El jeque Mansour bin Zayed, de Emiratos Árabes Unidos, es el propietario del Manchester City desde 2008 y el financiador de un proyecto descomunal y millonario que hasta ahora no ha conseguido su mayor objetivo, pero que este año está más cerca que nunca de lograrlo: levantar la Champions League.

Mansour es dueño del fondo Abu Dhabi United Group, que compró el Manchester City por una cantidad entre los US$ 350 y los US$ 400 millones. Abu Dhabi United Group es propietario mayoritario de City Football Group, que además del Manchester City posee los clubes New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City, Girona FC, Palermo y Bahía, entre otros.

El jeque es miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi y recientemente fue designado como vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos.

Mansour, de 52 años, había sido viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos desde 2009, y desde este año es presidente de Mubadala, uno de los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos que administra activos con un valor de US$ 17.000 millones.

Lo que debes saber de la monarquía emiratí

Emiratos Árabes Unidos, un país rico en petróleo, es miembro del cártel petrolero de la OPEP y controla algunos de los fondos soberanos de riqueza más grandes del mundo. La nación es una federación de siete emiratos, cada uno con su propia familia gobernante, que también incluye el centro comercial y turístico regional Dubai.

Mansour bin Zayed es hijo del jeque Zayed ibn Sultan Al Nahyan, quien fue gobernante de Abu Dhabi entre 1966 y 2004 y presidente de Emiratos Árabes Unidos de 1971 a 2004.

El medio hermano de Mansour es el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), presidente de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Abu Dhabi desde mayo de 2022. MBZ se volvió presidente de la nación del golfo Pérsico tras la muerte de su hermano, el jeque Khalifa.

El jeque Mansour bin Zayed comparte el cargo de vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos con el gobernante de Dubai y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR), de 73 años, quien también es suegro del dueño del City. Anteriormente, el cargo de vicepresidente lo ocupaba únicamente el gobernante de Dubai.

Un equipo millonario

Desde que adquirió el Manchester City, Mansour dejó en claro que se trataba de un proyecto a largo plazo. En 2008 declaró: “Estamos construyendo una estructura para el futuro, no solo un equipo de estrellas”.

Pero las estrellas, en todo caso, han sido la constante.

Bajo su cargo, el Manchester City ha hecho millonarios fichajes, como Robinho en 2008, Carlos Tévez en 2009, Yaya Touré y David Silva en 2010, Sergio Agüero en 2011, Kevin De Bruyne en 2015, Jack Grealish y Julián Álvarez en 2021 y la estelar contratación de Erling Haaland en 2022.

Además se debe mencionar la llegada de Pep Guardiola a la dirección técnica del equipo en 2016, con quien el Manchester City ha dominado por completo el fútbol inglés desde entonces.

Hoy el equipo tiene un valor total en el mercado de 1.050 millones de euros (US$ 1.128 millones), según Transfermarkt.

Desde que es propiedad de los emiratíes, el club ha ganado siete ligas Premier, tres FA Cup, seis EFL Cup y tres Community Shield. Llegaron a la final de la Champions League en 2021.

Con información de CNN