Conmutan casi 30 mil sanciones por servicio comunitario en Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En nuestra entidad cerca de 30 mil personas han optado por conmutar sus sanciones administrativas y cumplir con servicio comunitario en lugar de pagar una multa o cumplir horas de arresto, informó la Dirección de Justicia Cívica del Municipio.

“Ahorita llevamos del 1 al 8 de septiembre 100 voluntarios y de enero a septiembre ya llevamos casi 3 mil que hacen servicio comunitario”.

“En lo que va del 2021 al 2025 estamos hablando casi de 30 mil personas que llevan servicio comunitario”, explicó Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica.

El funcionario precisó que la cifra de este año representa un porcentaje reducido del total de detenidos, aunque ya con un impacto relevante en materia de participación social.

“Si manejamos 64 mil (detenidos al año), casi representa como el 5, 6, 7%”, comentó.

El programa de conmutación busca que quienes incurren en faltas administrativas contribuyan con labores en beneficio de la sociedad.