Conmigo hay garantía de resultados: Toño Arámbula

Redacción

Jesús María, Ags.- “Al visitarlos me siento como cuando vas a buscar trabajo, te piden tu experiencia y preguntan qué sabes hacer y ante ustedes me da gusto decirles que nos conocemos, que he sido presidente municipal, por lo que sé gobernar y que conmigo hay garantía de buenos resultados y de un gobierno cercano, que regresa, da la car y habla de frente”, afirmó el candidato Antonio Arámbula ante vecinos de El Cenizo y de El Calvario, con quienes se reunió para exponer las propuestas de lo que será la siguiente administración en Jesús María.

Entre muestras de respaldo de los habitantes de cada comunidad, el panista aseguró que en Jesús María, la reducción de brechas que impiden el desarrollo parejo es prioridad.