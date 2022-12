Congreso no aprobará aumentos del 10% en tarifas a petición de ayuntamientos de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La mayoría de las presidencias municipales deberán dar marcha atrás en sus peticiones para incrementos de hasta el 10 por ciento en cuotas y tarifas, luego que el tope máximo que se acordó sería del ocho por ciento debido a la inflación, subrayó Jaime González de León, presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso.

“Tuvimos ya una primera sesión de la comisión en donde vimos exclusivamente las leyes de ingresos de los once municipios para 2023. Hicimos el análisis a detalle y se solicitó a alcaldías y tesorerías que nos aclaren algunos aspectos. Ellos tendrán el día de hoy para entregar esa información complementaria, de tal manera que es probable que el próximo miércoles podamos tener listos los dictámenes de leyes de ingresos de los municipios”, apuntó.

– ¿Qué detectaron en los municipios que les llamó la atención?

– Hay algunos municipios que traen un incremento generalizado del diez por ciento, por efecto de la inflación, y el acuerdo que hubo en la comisión de Vigilancia es que se hicieran los ajustes en cuotas y tarifas máximos para un incremento máximo del ocho por ciento, para no castigar más el bolsillo de la ciudadanía.

– ¿Se tendrán que ajustar a un ocho por ciento?

– Se tendrán que ajustar. No son todos los municipios, pero sí son la mayoría, estamos hablando de tres alcaldías que no traen arriba del ocho y no tendrían que hacer ese ajuste. Pero los demás sí que tendrán que hacer el reacomodo y entregar la información a la comisión.

González de León mencionó que la única alcaldía que ha solicitado un endeudamiento es el municipio conurbano de Jesús María, en alrededor de 68 millones de pesos, para lo que se le solicitó la relación de obras que se van a llevar a cabo, además de justificar el plazo pedido.

El también diputado del PAN agregó que la revisión del paquete económico del gobierno del estado se empezará a revisar en una eventual sesión del miércoles, a fin de tener el dictamen para su aprobación ante el pleno legislativo el jueves 15.