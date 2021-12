Congreso de Aguascalientes:100 días sin contralor interno 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso del Estado superó la barrera de los cien días sin nombramiento oficial en su contraloría interna.

La actual Legislatura asumió funciones desde el pasado 15 de septiembre último y desde entonces tenía un plazo legal de 30 días para definir esa cartera.

No obstante, el plazo límite ya fue rebasado desde hace varias semanas.

La falta de acuerdos en ese nombramiento ha sido reconocido por los mismos integrantes del Legislativo. Durante la semana pasada, el diputado panista Jaime González de León, presidente de la comisión de Vigilancia, aceptó en entrevista grupal, esas discrepancias.

“La verdad es que no se ha podido lograr por falta de consensos y de acuerdos de los 27 diputados. Yo en lo personal he levantado la voz en reuniones privadas de la urgencia que se tiene en el sentido que el Congreso cuente con su contralor”, expuso González de León.

Lo cierto es que el anuncio para la contraloría del Congreso deberá esperar hasta el siguiente año. Toda vez que el Legislativo cerró su período ordinario de sesiones el jueves último.

La soberanía local sólo tendrá sesiones de diputación permanente durante los próximos dos meses. Aunque puede convocar a reuniones extraordinarias.