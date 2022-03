Congreso de Aguascalientes organiza foro de parlamento abierto en materia de agua

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objeto de conocer más a profundidad el estado que guarda el suministro, extracción y preservación de agua en Aguascalientes, México y el mundo para poder generar las herramientas legislativas necesarias, el Congreso de Aguascalientes, a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXV Legislatura que encabeza el legislador Juan José Hernández Aranda, organizó el Foro de Parlamento Abierto, “Agua para Todas y Todos”.

Durante el evento que se llevó a cabo en el salón 6 de las instalaciones de FicoTrece, el presidente del órgano legislativo, Hernández Aranda manifestó que la toma de desiciones en materia de agua no solo deben estar en manos de los políticos, sino de los usuarios, expertos, académicos, organizaciones civiles, quienes con su conocimiento para así mejorar las políticas públicas enfocadas en la sustentabilidad del vital líquido; no sin antes mencionar que los objetivos de este foro son: “lograr la eficiencia administrativa y financiera de los organismos operadores, explotar la alternativas para la obtención del vital líquido y conocer lo retos actuales”.

En su oportunidad, la legisladora, Jetsy Sánchez, secretaria de esta comisión legislativa señaló que la ciudad de Aguascalientes se encuentra en peligro por la falta de agua, ya que en corto plazo, si no se actúa de forma rápida y con acciones concretas, “Aguascalientes no tendrá ni una gota”, por lo que pidió a la población y autoridades redoblar esfuerzos para utilizar este recurso con prudencia, a la par de impulsar una verdadera cultura de respeto y aprovechamiento del agua, la cual será esencial para las subsistencia de futuras generaciones.

LO RENTABLE DE SER EFICIENTE

La primera ponencia que se realizó de manera virtual denominada “Lo rentable de ser eficiente, estuvo a cargo de Enrique de Haro Maldonado, titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de León, Guanajutao, quien destacó algunas acciones que se han implementado para llegar a tener una mejor cobertura, entre las acciones que destacan mencionó: levantamiento de Catastro de la Red de Agua Potable, rehabilitación de redes antes de que cumplan su ciclo de vida útil, instalación de válvulas de control, división de la ciudad macro circuitos, creación del Centro de Monitoreo y Control para la Operación de Infraestructura Instalada, sensores de presión detección de fugas, entre otras.

CONCIENCIA DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN MATERIA DE AGUA

Posteriormente, Humberto Blancarte Alvarado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Aguascalientes, habló sobre la “Participación Privada en Materia de Agua”; el ponente señaló que los constantes cambios de administraciones municipales y no contar con perfiles adecuados en los puestos titulares de los organismos operadores de agua, no permiten una evolución sostenible del servicio de los sistemas agua, creando, dijo, un circulo vicioso, “como no me das el servicio adecuado no pago, y como no me pagas no puedo mejorar el servicio”.

Explicó que en la década de los 90´s ante la insuficiencia de recurso económicos para la operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua la participación privada se incrementó de forma significativa, “aunque hubo una resistencia, pues la realidad es que los contratos con participación privada se han producido muchos beneficios, como un aumento en la eficiencia y la reducción en los niveles de agua en lo facturado”; sin embargo, aclaró que se tiene que asegurar la existencia de incentivos adecuados en los contratos.

ALTERNATIVAS DE OBTENCIÓN DE AGUA

En su oportunidad, Alfredo Alonso Ruiz Esparza, director general de ABM Consultores expuso el tema de “Alternativas de Obtención de Agua”, en la que señaló que una forma de hacer más eficiente el uso y disposición del vital líquido es a través de las ecotecnologías, ya que a través de la implementación de diversos sistemas como la captación de agua pluvial, cero descargas a la red, la creación de lodo para compostas, cero agua potable para riego, permiten generar considerables ahorros de agua.

LOS RETOS LOCALES Y GLOBALES

Por último, el catedrático, Saúl Alejandro Flores y experto en materia hídrica presentó el tema de “Los retos locales y globales”, en la que señaló algunas debilidades de los organismos operadores de agua, entre ellos: insuficiencia de recursos económicos, falta de continuidad de proyectos, ausencia de planeación, de profesionalización de personal, endeudamiento excesivo, carencia de un marco regulatorio en materia de agua; no sin antes mencionar que el incremento de sanciones no genera soluciones y que muchas de las veces “las malas decisiones políticas y falta de continuidad en la implementación de políticas públicas, pueden derivar en fracasos”.

Al foro acudieron también las y los congresistas, Alma Hilda Medina Macías, Genny López Valenzuela, Cuauhtémoc Escobedo y Fernando Marmolejo Montoya.