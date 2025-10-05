Congreso de Aguascalientes estudiará propuesta de Agencia de Movilidad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Poder Legislativo aún no recibe la propuesta formal de gobierno para crear una Agencia de Movilidad así como las condiciones que implicaría su instalación, señaló Humberto Montero de Alba, presidente de la comisión de Transporte del Congreso del Estado.

“Estamos en espera de que llegue la propuesta aquí al Congreso y una vez que la tengamos, la podamos analizar a detalles”, expuso el legislador por el PAN, luego que el pasado lunes 29 de septiembre, durante la entrega de su III Informe de Gobierno, la mandataria Teresa Jiménez anunció la apertura de una nueva agencia de movilidad, así como la entrega de un centenar de unidades de transporte para inicios del siguiente año.

– ¿Qué diferencia habría con respecto a la Coordinación de Movilidad?

– Vamos a estudiarla No sé si le quieren dar más facultades o más funciones a la agencia. Pero tengo entendido que vendrá en la propuesta del Paquete Económico que nos van a traer en el Congreso y allí pudiera incluir la modificación a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo.

En cuanto a la entrega de cien nuevas unidades de camiones urbanos, Montero de Alba consideró positivo el anuncio emitido por Jiménez, reiterando que un gran sector de la población sigue recurriendo a este servicio.

“Yo celebro que la gobernadora lo tenga como un eje central. Tenemos más de 200 mil personas que a diario toman el camión y es una gran noticia para Aguascalientes, pues nos permitirá disminuir las frecuencias de espera”, dijo el legislador panista.