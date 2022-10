Congreso de Aguascalientes debe acatar fallo de Suprema Corte ante Ley Provida: Gutiérrez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada panista Nancy Gutiérrez Ruvalcaba reconoció que el Congreso del Estado deberá acatar la resolución del Poder Judicial en torno a la anulación de la llamada Ley Provida, sin que exista otra alternativa.

“No nos queda de otra. Ya no se trata de analizar o de decir que no estoy de acuerdo, sino que debemos de acatar lo que nos mandata la Suprema Corte de Justicia. Tenemos que ser objetivos y más cuando la autoridad mayor nos está diciendo que ahí quedó y ya no tenemos de otra”, apuntó la representante blanquiazul.

Gutiérrez Ruvalcaba mencionó que el tema genera polarización en algunos sectores, pero reiteró el llamado para que se acepte la determinación que la Suprema Corte dio a conocer en días pasados.

“Hay gente que está en los dos extremos. Yo prefiero ser más objetiva, siempre analizando los pros y los contras, tenemos que ver todas estas cuestiones. Ni siquiera es que se está hablando de que se legalice el aborto, sino que se habla de invalidar una parte de la Constitución. Jurídicamente respetando las instituciones”, adicionó la panista.

La llamada Ley Provida fue impulsada por el PAN en la pasada Legislatura y aprobada con apoyo de representantes de otros partidos durante sesión del pasado 12 de febrero de 2021. Pero en días pasados, la Suprema Corte lo declaró invalido.