Congreso de Aguascalientes carece de representación de sindicatos: Fedesa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al interior del Congreso del Estado no hay representación para la base obrera local, manifestó Francisco Araiza Méndez, secretario de la Federación de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (Fedesa), quien advirtió que la independencia respecto a partidos políticos no les ha abierto esa puerta.

“Anteriormente teníamos más voz y deberíamos de ser tomados en cuenta, pues al final conocemos a la gente del campo, a la gente de la construcción, del servicio público. Pero lo que pasa es que no pertenecemos a partidos políticos, gracias a Dios, y eso nos ha cierra las puertas”, resaltó.

Dentro de ese contexto, Araiza Méndez consideró que los gremios sindicales, sì deberían de mantener su distancia con respecto a los partidos políticos tradicionales para que se pueda seguir el apoyo al trabajador.

“Al menos de nuestra parte, debemos de ser institucionales y apoyar al gobierno en turno, independientemente de sus colores, pues si le va bien al gobierno, le va bien a la gente “, agregó.