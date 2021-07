Confusa pregunta de consulta para enjuiciar a expresidentes al abrirse para juzgar hasta a gobernadores: INE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) Ignacio Ruelas Olvera, sostuvo que la pregunta dentro de la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes es poco clara e incluso podría alcanzar desde un ex gobernador o jefe del ejecutivo en activo, presidentes de partido o servidores públicos en general.

-¿Y qué tan necesarias son estas consultas?

-Son fundamentales para la toma de decisiones, el problema es que vemos que la pregunta que los señores magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reelaboraron es confusa, hay que decirlo desde ahora porque no habla de enjuiciar a expresidentes sino de actores políticos y un actor político puede ir desde un presidente de partido que tomó el partido como franquicia y que uso financiamiento público o acomodó a toda la familia, por ejemplo; entonces como les digo abarca a personajes de los tres niveles de gobierno y puede incluir a un ex gobernador o inclusive a un gobernador que el día de ayer cometió el delito con eso en automático ya está en el pasado.

Al final expuso sobre la controversia de esta consulta que aunque haya quien se pronuncie por que la ley no se somete a consulta y se aplica, en este caso lo que se pregunta es si existen las condiciones para que se actúe en contra de estas personalidades, aunque acepta que es más un ejercicio cívico que político.