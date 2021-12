Conflictos de la nada en Morena podrían llevarlo a un nuevo descalabro electoral: Gutiérrez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El senador y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado, Daniel Gutiérrez Castorena, ponderó que los conflictos internos al interior del partido que pudieran llevarlos a un nuevo descalabro electoral.

“Nosotros mismos hemos visto que cuando hay conflictos internos en los partidos pierden las elecciones, porque a la sociedad no le gustan los conflictos, por eso me extraña a mí por ejemplo en nuestro partido que se haga conflicto de la nada, entices eso no puede ser”, reprochó.

El mismo convocó a la mesura de los militantes para evitar conflictos y respetar la ideología del partido y sus principios en donde se debe ver primero por la sociedad y no por el bienestar personal.

“Insisto que cuando hay conflictos internos en los partidos la población les retira la confianza, así le pasó al PRI y al PAN en su momento en donde se pelearon y se les retiró esa confianza”, remató para concluir.