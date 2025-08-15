Confiscan más 300 kilos de marihuana en la aduana del puerto de Veracruz

Redacción

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina (Semar), aseguró e impidió la exportación de aproximadamente 330.2 kilogramos de marihuana, en esta ciudad y puerto.

A través de un comunicado, la dependencia federal precisó que la hierba fue hallada en un “congelador horizontal tipo cofre” en la aduana del puerto de Veracruz, para exportarse vía marítima.

La Primera Región Naval, en coordinación con la Aduana Marítima de Veracruz, aseguró que la hierba “fue puesta a disposición ante las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente”.

El documento explica que el resultado “se derivó de una inspección de rutina, en la cual, elementos de esta Institución al efectuar los protocolos correspondientes de inspección, detectaron una incidencia en la mercancía declarada como ‘congelador horizontal tipo cofre’, la cual, se pretendía exportar vía marítima”, pero no detalló hacia dónde.

Detalló que al efectuarse una inspección con equipo especializado, se observaron variaciones en la densidad de las imágenes analizadas durante su escaneo”.

Agregó que también se realizó una inspección visual y física, con la asistencia de un binomio canino de la Secretaría de Marina y un sensor canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Explicaron que los binomios caninos mostraron una modificación de conducta ante la mercancía que permitió detectar la presunta droga.

Con información de Latinus