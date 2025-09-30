Confirman secuela de Los Simpson con estreno en 2027

Redacción

La familia amarilla más famosa del mundo regresará a la pantalla grande. Disney y 20th Century Studios confirmaron la producción de Los Simpson: la película 2, con estreno programado para el 23 de julio de 2027.

El anuncio desplazó de la cartelera un proyecto aún sin título del universo Marvel, que fue retirado de la agenda del estudio. De esta forma, en el calendario de lanzamientos de Marvel Studios ya no habrá estrenos entre Avengers: Doomsday (18 de diciembre de 2026) y Avengers: Secret Wars (17 de diciembre de 2027).

Aunque no se han revelado detalles de la trama, Disney difundió el primer póster promocional en Instagram, en el que se muestra una rosquilla rosa con la leyenda: “Homer’s coming back for seconds” (Homero regresa por más).

Creada por Matt Groening, Los Simpson mantiene el récord como la serie animada y comedia más longeva de la televisión mundial. Además, ya fue renovada hasta la temporada 40, programada para transmitirse entre 2028 y 2029.

La primera cinta, estrenada en 2007 y dirigida por David Silverman, recaudó 536 millones de dólares a nivel global con un presupuesto de 75 millones. Su historia mostró a Springfield atrapada bajo una cúpula tras un accidente ambiental provocado por Homero.