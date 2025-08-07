Confirman reunión entre Putin y Trump

Redacción

El Kremlin confirmó este jueves que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrán una reunión bilateral “en los próximos días”, pero descartó por ahora una cumbre trilateral con el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky.

“El interés de reunirse fue expresado por ambas partes”, afirmó Putin, mientras su asesor en política exterior, Yuri Ushakov, detalló que el encuentro fue acordado “a iniciativa de Estados Unidos” durante la visita al Kremlin de Steve Witkoff, emisario especial de Trump.

“La fecha aproximada se fijó para la semana entrante, pero las partes estamos empezando a prepararnos para esta importante reunión y es difícil decir cuántos días se necesitarán para organizarla”, indicó Ushakov.

Según el funcionario, Witkoff planteó la posibilidad de una cumbre con participación de Zelensky, pero el Kremlin decidió no discutirla. “Esa variante fue mencionada por el enviado estadounidense durante el encuentro en el Kremlin. Pero esa variante no se debatió. La parte rusa dejó esa variante por completo sin comentarios”, señaló.

Putin fue enfático al señalar que no se opone a un encuentro con Zelensky, pero subrayó que “para que ésta suceda deben crearse ciertas condiciones. Lamentablemente, aún estamos lejos de ello”.

El sitio de la reunión con Trump aún no se ha definido, aunque el Presidente ruso sugirió que Emiratos Árabes Unidos podría ser una opción viable. “Rusia tiene muchos amigos dispuestos a organizar esa cumbre y uno de estos amigos es el presidente de EAU”, dijo.