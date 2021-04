Confirman relación de Salma Hayek con alto ejecutivo de Televisa

Redacción

Ciudad de México.-Se confirma relación de actriz internacional con alto ejecutivo de televisora.

Hace poco más de un mes Merle Uribe corrió el rumor de que un alto ejecutivo de Televisa habría causado que su carrera terminara de la noche a la mañana, ya que no que accedió a los tratos que le ofreció a cambio del éxito.

Según la actriz, el implicado habría sido Hugo O’Farrill, y que no sólo se le insinuó a ella, sino que sostenía múltiples romances con las actrices a pesar de ser casado y mencionó a Érika Buenfil y a Salma Hayek, quien habría sido la más consentida.

“Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sex…”, reveló la actriz en una entrevista para Chisme No Like.

Merle Uribe sostuvo que la veracruzana habría sido la más querida por el ejecutivo, y que incluso él se llegó a enamorar de ella, tanto que su familia le pidió terminar la relación y la envió a vivir a Nueva York y hasta departamento le puso.

Ahora es Lucía Méndez quien en una entrevista para Chisme No Like habría confirmado el romance entre Salma Hayek y el ejecutivo, Hugo O’Farrill.

“Todos sabíamos que tenía una relación con Salma, sí, pero creo que Víctor Hugo O’Farril estaba separado, creo que era divorciado y en el momento en que Salma andaba con él, tuvieron una relación fuerte… todo mundo sabía que andaba con Salma y todo el mundo los veía juntos”, señaló.

La intérprete de ‘Corazón de piedra’ aseguró que, a su parecer, en el momento que ambos mencionados iniciaron su relación, el ejecutivo ya no estaba casado.

“Salma de pronto se va de México, se va a Hollywood, triunfa y eso es lo que todos supimos, pero en realidad el noviazgo de Víctor Hugo O’Farrill y Salma Hayek, todo el mundo lo conocía, lo sabía”, sostuvo la también actriz.

Lucía Méndez rechazó que ella haya recibido alguna insinuación por parte del ejecutivo televisivo “yo creo que no le gustaba, no era su tipo”, finalizó.

Con información de TVNotas