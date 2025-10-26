Confirman noviazgo entre Katy Perry y Justin Trudeau

26.3 C
La cantante Katy Perry y el ex primer ministro Justin Trudeau dieron fin a los rumores y confirmaron su relación, luego de presentarse de la mano en público, durante un acto en el cabaret Crazy Horse, de París.

De acuerdo al portal TMZ, Perry y Trudeau se reunieron para celebrar el cumpleaños de la intérprete, mostrándose con expresiones felices cuando salieron del lugar, de acuerdo a las imágenes mostradas.

En días pasados, surgieron los primeros rumores de esta relación, cuando la pareja fue vista en una cena en la ciudad de Montreal, Canadá. Posteriormente se publicaron fotos que se les captó en un yate.

Antes, Katy concluyó su relación con el actor Orlando Bloom, mientras que en 2023 Trudeau terminó su matrimonio de 18 años con Sophie Grégoire.

Foto: X