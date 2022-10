Confirman muerte de segundo actor que participaba en la película “Noche de Bodas”

Redacción

Oaxaca.-Dos actores que participaban como extras en la película ‘Noche de Bodas’, dirigida por Osvaldo Benavides, sufrieron un incidente en una playa de Oaxaca.

El actor Osvaldo Benavides confirmó esta tarde el deceso del segundo extra que estaba desaparecido, luego de un incidente en la playa Majahual en Oaxaca, ocurrido hace unos días.



Por medio de un video subido a su cuenta oficial de Instagram, el actor le dedicó palabras a Luis y Marco, quienes trabajaron como figurantes en su ópera prima ‘Noche de bodas’ que protagoniza junto a Ludwika Paleta. “Todo nuestro apoyo y condolencias a las familias de Marco Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez Saldaña”, escribió Benavides en su Instagram.



Los extras o figurantes son aquellas personas contratadas para un proyecto audiovisual y que son utilizados para dar contexto o fondo a una secuencia para enriquecer la escena.



Benavides recordó que sus compañeros aprovecharon su día libre para ir a la playa, donde tuvieron el trágico accidente en el cual perdieron la vida.



El actor señaló que horas después el rodaje se reinició, apuntó el actor, con el apoyo de amigos y gente cercana a las víctimas, quienes quisieron terminar el rodaje en honor a las víctimas.

“Ayer fue un día muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos.“Y más allá de terminar la película, en que estuvimos trabajando tanto tiempo y años, a mi lo que me conmueve es que lo que regresaron a este set fue porque, en palabras de ellos, era lo que tanto Luis como Marco era lo que hubieran querido, por lo que habían disfrutado (el rodaje)”, dijo Benavides.

Osvaldo recalcó que, pese a no tener ninguna responsabilidad sobre el hecho, la producción ha tratado de ayudar en lo posible. “Nosotros como producción y como humanos a pesar de no tener ninguna responsabilidad del hecho. Hemos estado ahí desde el momento que nos enteramos del accidente”, comentó. Finalmente, el actor le respondió a quienes lo han acusado de no “tener empatía” por sus recientes publicaciones en redes: “Hay que respetar que la gente reacciona ante la tragedia o a las emociones fuertes como puede”.

