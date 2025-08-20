Confirman investigación contra ex fiscal de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general de Aguascalientes, Manuel Alonso García, confirmó que existe una investigación en curso contra su antecesor, Jesús Figueroa Ortega, luego de que se presentara una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Bueno, sí hay una denuncia que se puso o que se presentó en la Fiscalía Anticorrupción, una de las fiscalías especializadas que tenemos, por supuesto hay una denuncia que se interpuso”, señaló Alonso García.

Explicó que la indagatoria ya fue iniciada conforme a la obligación de la institución de verificar si existen elementos que puedan configurar un delito.

“Lógicamente se está iniciando la investigación, como es nuestra obligación para ver si hay elementos importantes que conllevan que se haya dado la comisión de algún delito para que nosotros podamos dar apertura al inicio de la investigación”

“Lo único que te puedo confirmar es que sí se presentó una denuncia en la Fiscalía Especial Anticorrupción y que se estará atendiendo como cualquier otra denuncia o como cualquier otra carpeta de investigación”, dijo.

El fiscal descartó que pueda haber un trato diferenciado para el ex funcionario.

“No, no, por supuesto que no, o sea, creo que uno de los temas más importantes que hoy se buscan en la fiscalía es la imparcialidad en relación a todos los casos que tengamos que atender, pero pues no nos podemos atrever precisamente a prejuzgar hasta que no analicemos la denuncia y con los elementos que están presentando en esa denuncia”, afirmó.

Sobre la naturaleza de la acusación, Alonso García señaló que aún se determina el tipo penal que podría configurarse.