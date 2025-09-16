Confirman fechas y cartel de Coachella 2026

Redacción

El Festival de Música y Artes de Coachella regresará en abril de 2026 con un cartel que promete satisfacer a casi todos los gustos, anunciaron los organizadores este martes.

El evento se realizará del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California. Entre los artistas principales destacan Sabrina Carpenter, quien encabezará el viernes; Justin Bieber, el sábado; y Karol G, el domingo.

Otros nombres confirmados en el programa incluyen a Central Cee, David Byrne, The Strokes, Katseye, Teddy Swims, Addison Rae, Sexyy Red, The XX, Iggy Pop y Young Thug.

Los pases para asistir estarán disponibles a partir del viernes 19 de septiembre a las 11:00 a.m., hora del Pacífico. “Regístrate ahora para obtener acceso”, indicaron en la cuenta oficial de Instagram del festival.

YouTube volverá a ser el socio exclusivo de la transmisión en vivo, permitiendo que los fanáticos de todo el mundo sigan ambos fines de semana desde su canal oficial.