Confirman detención de 13 por homicidio de colaboradores de Brugada

Redacción

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la captura de 13 personas relacionadas con el asesinato de sus colaboradores cercanos, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, ocurrido el pasado 20 de mayo en la Alcaldía Benito Juárez.

“Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo, relacionado con los homicidios de nuestros compañeros, Ximena Guzmán y José Muñoz”, dijo Brugada en un mensaje en el Ayuntamiento capitalino.

En el operativo participaron corporaciones federales y locales. “En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio, y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”, agregó.

La Jefa de Gobierno destacó la coordinación entre instituciones. “Quiero destacar la coordinación institucional entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México, que hicieron posible estos resultados en este operativo, y desde el inicio de la investigación donde participaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina”.

El doble homicidio sacudió a la administración capitalina por la cercanía de las víctimas con Brugada. Guzmán era su secretaria particular desde hace 16 años, mientras que Muñoz era considerado su “mano derecha”, encargado del enlace entre la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque fue ejecutado por un sicario solitario que esperó durante 20 minutos a pie, vestido con chamarra blanca, chaleco verde y casco de motociclista negro. El agresor disparó al menos en 12 ocasiones con una pistola calibre 9 milímetros contra Guzmán y Muñoz cuando se encontraron en Calzada de Tlalpan y Calle Napoleón, frente a la estación Xola del Metro.