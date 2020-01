Confirmado la desaparición del programa del Seguro Popular

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El programa del Seguro Popular como tal dejó de existir desde el primero de enero, apuntó el encargado del mismo en Aguascalientes, Manuel Paredes.

Comentó que ahora lo que se pretende con la decisión del gobernador Martín Orozco de no firmar el convenio para la operación del Instituto de Salud del Bienestar, es que se continúe la atención y el servicio a travez de ese programa de Seguro Popular o con cualquier otro nombre.

“Este programa federal con este nombre ya no existe, pero lo que tenemos que trabajar o en lo que el gobernador está insistiendo es en que se garantice el servicio, con el nombre que sea o sin nombre”.

Refirió que de acuerdo al mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, la incorporación al INSABI era voluntaria, por lo que no debería haber riesgos en la entrega de recursos para los estados que no se adhirieron al estar etiquetados los recursos.

Explicó que tan solo para Seguro Popular en Aguascalientes se recibían 355 millones de pesos, aunque el presupuesto de salud es mucho mayor, por lo que al menos en este programa el debería estar garantizado, sostuvo.

“Si es buena o mala la incorporación o no al INSABI, no lo sé, ahí más que nada el tiempo lo dirá”.

Por lo pronto los servicios de salud para lo afiliados se seguirán brindando, en espera de que en abril como lo dijera el Delegado Aldo Ruíz entre de lleno el nuevo esquema en la entidad.

El desmantelamiento de oficinas de ahora extinto Seguro Popular ya comenzó, así como también se está viendo la situación de 88 trabajadores de la institución a quienes se les buscaría acomodo o bien su liquidación, donde por lo pronto se hará entrega de los bienes al Instituto de Salud del estado en lo que se define a que instancia del gobierno federal pasarían.