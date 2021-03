Confirmado: Big Ben jugará una temporada más con Pittsburgh

Redacción

Ben Roethlisberger seguirá con los Steelers para la temporada 2021, confirmó el equipo a través de sus redes sociales.

“Hemos firmado al quarterback Ben Roethlisberger con un nuevo contrato para 2021”, se escribió en Twitter.

El gerente general y vice presidente de los Steelers, Kevin Colbert, manifestó su emoción ante el regreso de Big Ben y con los resultados que esperan en las próximas semanas.

“Sabemos que Ben todavía puede jugar a un nivel muy alto y hacer cosas especiales para este equipo. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: armar un equipo que compita para otro campeonato. Estamos felices de que Ben siga siendo uno de nuestros líderes para ayudarnos a lograr ese objetivo”.

El jugador no se quedó atrás y mediante un comunicado, se dijo agradecido y feliz por este nuevo contrato.

“Es mi mayor honor ser un Pittsburgh Steeler y dar todo por esta organización. Estoy agradecido de estar en esta etapa de mi carrera y más que feliz de ajustar mi contrato de la mejor manera que ayude al equipo a dirigirse a otros jugadores que son tan vitales para nuestro éxito. Me encanta este juego y me encanta competir, y creo en este equipo y en mi capacidad para cumplir cuando se me pide. Todo comienza con una gran preparación y estoy listo para comenzar”.

Roethlisberger, quien ha jugado un récord de 233 partidos de los Steelers y con un récord de 231 como titular, regresó fuerte en el 2020 después de perderse la mayor parte de la temporada 2019 por una lesión en el codo.