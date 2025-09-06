Confirma vocero lunes 29 para III informe de Jiménez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Será el próximo 29 de septiembre cuando la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel presente su tercer informe de gobierno, confirmó Enrique de la Torre de la Paz, secretario de Comunicación de la administración estatal, quien abundó que se tendrán actividades adicionales.

“Tenemos la fecha del informe, como la ley lo marca, para el lunes 29 en el Congreso de Aguascalientes. Pero contamos 13 días que marca la ley, del miércoles 24 de septiembre al 6 de octubre, para llevar a cabo diferentes actividades”, declaró en entrevista.

De la Torre de la Paz estableció que dentro de las actividades adicionales se tendrán conversatorios, estrategias y actividades de diversas edades, incluyendo menores de edad.

“Todos los días vamos a tener diferentes actividades, porque ahora la gente se informa de diferentes maneras: algunos por un periódico en casa, algunos en redes sociales, hemos notado jóvenes que no atienden el llamado de la política o el gobierno y tenemos pensado algo para ellos. Hasta para los niños, tenemos pensado una actividad”, precisó.

La gobernadora panista Teresa Jiménez asumió el cargo el 1 de octubre de 2022 y finalizará su administración en 2027.