Confirma Sánchez revisión a informe de finanzas del Patronato de la Feria 

Gilberto Valadez

Aguascalientes.-Emanuelle Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD, reveló que el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos le hizo entrega de un informe financiero del pasado 2021, mismo que será analizado.

“Nos rindieron un informe numérico que ya estamos valorando y analizando, con la finalidad de poder retroalimentarlo y de esa manera poder plantearles nuestras dudas a lo que ellos han hecho”, apuntó el legislador en entrevista con elclarinete.com.mx.

Durante finales del año pasado, Sánchez Nájera había cuestionado el presupuesto por 90 millones de pesos que administró el organismo público durante ese año, cuando la Feria de San Marcos se canceló por la pandemia.

Por lo pronto, el coordinador perredista en el Congreso local reconoció que ha habido disposición por parte del Patronato de la Feria para que se revisen las cifras que ha ejercido en un año que no hubo verbena.

“Sin que ellos tengan la obligación de presentarme a mí los números, pues al final no soy un ente de auditoría como tal, sí han tenido esa apertura, me he acercado y ya nos entregaron los primeros datos de cómo se erogó el presupuesto y de dónde provino, por lo que ya estamos analizando”, agregó.

La anterior gestión del Patronato fue encabezada por el ex diputado federal del PAN Jorge López, quien dejó el cargo en medio de anomalías millonarias en cuanto a las finanzas del organismo según un boletín que emitió el propio gobierno del estado.