Confirma Fiscalía ubicación de restos de dos aguascalentenses desaparecidos en Jalisco

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alrededor de 80 aguascalentenses integran el padrón de personas desaparecidas en la entidad, confirmó Jesús Figueroa Ortega, titular de la Fiscalía del Estado.

“El histórico que estamos hablando, desde que se lleva el registro porque no todas las administraciones han llevado el registro, debemos de andar entre 75 a 80 personas actualmente”, expuso.

Entrevistado antes de reunirse con diputados locales, Figueroa Ortega confirmó la ubicación de cuerpos de dos personas de Aguascalientes, que habían sido reportadas como desaparecidas y mediante un estudio de ADN se pudieron ubicar los restos en el estado de Jalisco.

“Estuvimos mucho en contacto con Jalisco, fueron dos casos los que en su momento se nos informó. La familia ya había acudido al estado y se logró la recuperación”, mencionó el fiscal.

Dentro de los casos que permanecen estancados, Jesús Figueroa citó el caso del Maverick, ocurrido en abril de 2007 cuando al menos ocho personas fueron secuestradas y cuyo paradero a la fecha sigue siendo un misterio.

“Ese es uno de los casos donde no ha habido un avance, porque no hemos tenido ninguna noticia o línea que pudiera saber en dónde está ese grupo de personas. No tenemos nada, en efecto”, subrayó.

– ¿En esos casos qué procede?

– Estamos en espera de alguna noticia de persona viva o muerta en este lugar. Se han hecho levantamientos de ADN en otros estados de la República.