Confiesa joven que fue besado por Nodal que se sintió expuesto 

Aunque fue un momento soñado, el tiktoker Ángel Mata confesó que se sintió vulnerable y expuesto al subir al escenario con Christian Nodal durante uno de sus conciertos recientes, luego de que el cantante lo invitara a interpretar una canción frente a miles de personas.

“Me sentía muy vulnerable, como si estuviera desnudo enfrente de todos”, relató el joven en un video que compartió tras el encuentro. “Todos me estaban mirando, fue un desafío muy perro”.

Mata explicó que acudió al concierto con un cartel en el que pedía cantar con Nodal. Aunque en un principio el cantante le hizo señas de que lo subiría, después pareció olvidarlo. “Ya estaba resignado. Guardé mi cartel, lo doblé y me lo puse en la chamarra”, contó.

Pero minutos después, Nodal lo llamó: “A ver el muchacho del cartel”. Ángel subió al escenario y vivió, como él mismo lo describió, “tres minutos que disfruté con todo mi ser”.

A pesar de haber cumplido su sueño, el joven dijo que el momento también lo enfrentó a sus miedos y a una fuerte presión. “Antes de entrar me dolía la garganta, por el estrés”, recordó.

La interacción con el cantante incluyó un gesto inesperado: “Hay una parte donde me cachetea el Christian y yo me saqué de pedo”, dijo entre risas. También se refirió al beso que recibió en la mejilla, que se volvió viral en redes sociales, y bromeó: “¿Por qué no fue en la boca?”.

Ángel Mata, quien busca abrirse camino como cantante, aseguró que la experiencia le confirmó su vocación, pero también lo puso a prueba emocionalmente. “Allá arriba es mi lugar… pero no fue fácil”, afirmó.