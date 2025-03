Confía gobierno de Aguascalientes en que no haya recortes de personal en sector automotriz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Comunicación y Vocero del Gobierno del Estado, Enrique de la Torre, dijo que no se prevén recortes de personal en el sector automotriz, tras este tema arancelario que pretende imponer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

-¿Se prevén recortes de personal?

-Pues al menos en Aguascalientes no, yo fui uno de los primeros en tratar de buscar comunicación con Nissan para que le dieran certeza a la gente y a los trabajadores. Ellos obviamente desde Japón tienen sus estrategias de nl salir tan rápido y decir que aquí en Aguascalientes no va a pasar nada, porque también para ellos es un juego económico y político.

Más adelante remarcó que fue de los primeros en decir promover que no se genere incertidumbre, sobre todo en las miles de familias que dependen de Nissan.

En charla con medios insistió que al menos aquí en Aguascalientes la comunicación que se ha tenido con Nissan y el resto de las empresas permiten saber que no se va a tener un impacto, al menos en recorte de personal.

Esta mañana El Clarinete informó que de hecho ya comenzaron los despidos en las plantas Nissan y no es debido al tema de los aranceles sino a un asunto de automatización.