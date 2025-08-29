Confía Fiscal de Aguascalientes en mantener buena relación con nuevo Poder Judicial

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Al acudir a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicatura que fueron electos el pasado 1 de junio, el fiscal estatal, Manuel Alonso García, confió en que habrá una buena relación y se sumarán a la estrategia de seguridad.

El funcionario aseguró que Aguascalientes ha impulsado desde el inicio de la actual administración un plan de seguridad y justicia que reúne en mesas de trabajo a todas las instituciones involucradas, desde policías locales hasta autoridades federales.

“Se ha buscado tener esta comisión conversatoria que se ha puesto en marcha desde que inició esta administración, donde consiste que en mesas de trabajo esté el Poder Judicial, esté la Fiscalía, esté la policía, estén autoridades federales también como la propia Fiscalía General de la República, como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y donde precisamente se conllevan esquemas de trabajo para identificar a veces algunos criterios que se puedan estar tomando judicialmente”, explicó.

Alonso García reconoció que tanto la Fiscalía como las corporaciones de seguridad deben mejorar algunos procesos, en especial los que derivan en detenciones y puestas a disposición ante los jueces.

“Probablemente algunos esquemas de la propia Fiscalía tenga que mejorar o el propio primer respondiente que es la policía haga mejor su trabajo desde la cadena de custodia, la detención en flagrancia”, señaló.

El fiscal resaltó que estas dinámicas de coordinación han dado resultados positivos en Aguascalientes y confió en que continuarán con los recién nombrados integrantes del Poder Judicial.

“Yo tengo toda la confianza en que vamos a seguir trabajando de la misma manera y que vamos a seguir mejorando en el tema de la procuración e impartición de justicia, que eso es parte tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial”

“Entonces yo sí tengo una gran confianza en relación a que precisamente las cosas puedan seguir funcionando como han funcionado en Aguascalientes, donde hay una excelente coordinación de los tres actores del sistema penal, que es la policía o las policías, que es el Ministerio Público y que son los jueces o que es precisamente el Poder Judicial”, concluyó.