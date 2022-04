Redacción

Ciudad de México.-¿Estás pensando hacer uso de tu tarjeta de crédito en las próximas vacaciones? La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF),

te recomienda que antes de utilizarla tengas presente que no es dinero extra y analices tu

capacidad de pago.

Vale la pena recordar que la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional, sino un préstamo

que se tiene que pagar. Además, si solo se paga una parte del saldo al final del periodo, el

monto que no se pague generará intereses que tendrían que pagarse al siguiente mes.

Es importante señalar que, de no pagar la totalidad de tus deudas, cada mes la cantidad de

intereses que tendrías que pagar, incrementará.

Utilizando la Calculadora de Pagos Mínimos de esta Comisión Nacional, se puede analizar

cuánto se pagaría por una deuda de $15,000 en tarjetas de crédito clásicas.

Se muestra el pago mínimo requerido por el banco, el número de pagos a realizar para

liquidar la deuda (meses), y la cantidad total que pagarías para liquidar tu deuda si pagas

siempre solo el mínimo. Destaca que, entre las instituciones con la opción más alta y más

baja, la diferencia es de $69,633.70.

Asimismo, vale la pena mencionar que, en el caso de la opción más alta, si siempre pagas el

mínimo requerido, al final acabarías pagando casi 6 veces más el monto prestado

originalmente ($15,000.00).

Si tuvieras una deuda de 15 mil pesos y pagas siempre sólo el MÍNIMO, mira lo que sucede

Para fines comparativos, se realizó el siguiente ejercicio considerando el pago de $500 más

del mínimo requerido en cada mes, en cuyo caso la diferencia entre la opción más alta y la

más baja se reduce a tan solo $7,289.14, mientras que, en la opción con la cantidad a pagar

más alta, el monto que acabarías pagando al final sería de 1.6 veces el monto prestado, es

decir, con solo pagar $500 más cada mes, te estarías ahorrando poco más de 62 mil pesos.







La CONDUSEF te presenta el comportamiento de los bancos que conforman el 94% del total

de tarjetas de crédito por institución según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV).

Los bancos con el mayor número de reclamaciones por cada 10 mil contratos en julioseptiembre de 2021 fueron: Banco del Bajío con 1,058, Banco Afirme con 452 y Scotiabank

con 353.

El porcentaje de resolución favorable al usuario durante el cuarto trimestre de 2021, fue de

64% para BanCoppel, 61% Citibanamex y 56% Banco Invex.

Sobre el tiempo que tardan en resolver una queja, de julio a septiembre de 2021 los bancos

que menos tardaron fueron Citibanamex con 15 días hábiles, HSBC con 13 y BBVA con 13.

Si piensas utilizar tu tarjeta de crédito en estas vacaciones, te sugerimos tomar en

consideración lo siguiente:

 Aprovéchala para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados.

Recuerda que es de gran ayuda si la utilizas dentro de tu presupuesto y línea de

crédito autorizada.

 Evita el impulso de dar el “tarjetazo” sin tomar en consideración tu capacidad de pago.

 Cubre puntualmente tus pagos, cada vez que dejas de pagar a tiempo aumenta tu

deuda y puede repercutir en un registro negativo de tu historial crediticio.

 Trata de pagar por lo menos más del mínimo que solicita tu banco, ya que así

reducirás el monto y plazo de tu deuda y mantendrás el control de tus finanzas.

 Revisa siempre el estado de cuenta y conserva tus comprobantes, en caso de errores

u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar

aclaraciones.

 En caso de robo o extravío de tu tarjeta, repórtala de inmediato