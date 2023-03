Condusef reprobó Banca Por Internet de BBVA

Redacción

México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) evaluó 6 instituciones que ofrecen servicio Banca Por Internet, de las cuales reprobaron 3 en la primera etapa, una de ellas, BBVA México.

Ello durante la revisión y evaluación en materia de transparencia financiera y calidad de la información que se da al usuario, del servicio Banca Por Internet, para lo cual se analizó la información de los principales bancos otorgantes de este tipo de servicio.

De acuerdo con la Condusef, la supervisión en materia de transparencia y calidad consiste de dos etapas; detallando que en la Primera etapa: Se analiza que los documentos contractuales e información que utilizan las Entidades Financieras con los usuarios, cumplan con la normatividad aplicable, por lo que se solicitan expedientes de clientes que contienen documentos como contrato de adhesión y comprobante de operación. También se revisa que la página de Internet y la publicidad que utilizan las instituciones tengan información consistente y no dé lugar a confusiones.

De las irregularidades normativas detectadas, la Condusef informó a las Entidades Financieras y les ordenó llevar a cabo un Programa de Cumplimiento Forzoso, con el propósito de solventar dichas irregularidades.

En tanto que en la Segunda etapa: Para verificar el cumplimiento de las Instituciones Financieras, de los cambios ordenados mediante los Programas de Cumplimiento Forzoso, la Condusef analizó la documentación enviada por la institución financiera como evidencia de los cambios que implementaron, a fin de subsanar las irregularidades detectadas.

La dependencia federal reveló como los Principales incumplimientos: en cuanto al Contrato de Adhesión, que no señala claramente el consentimiento expreso del usuario; no establece claramente el concepto, monto o método de cálculo y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto; no establece de manera clara y precisa el procedimiento en caso de robo o extravío de claves y contraseña; y no indica claramente el procedimiento de modificación.

En cuanto al Comprobante de Operación, no señala la identificación de la Entidad Financiera; no establece el monto, fecha y hora de la operación efectuada; mientras que en la Página de Internet no señala los riesgos inherentes del uso del servicio de banca por internet; no contiene el listado vigente de comisiones (concepto, monto y periodicidad); y no establece las modalidades de contratación del servicio.

Y en Publicidad, la publicidad que la Institución Financiera utiliza para ofertar el producto induce a error o confusión al Usuario; y no establece los requisitos de contratación del servicio.

Vale mencionar que con la banca en línea puedes realizar las siguientes operaciones:

Acceder al sitio web de la institución financiera; Ahorrar tiempo y costos de traslado a las sucursales; Pago de tarjetas de crédito o consulta de saldo, entre otros, desde una computadora o tableta.

Señalando en el caso de la Banca por internet BBVA, que el Costo (excedente unitario) por Transacciones mensuales libres son: Transferencias a cuentas de otros bancos en México, el mismo día (SPEI, por evento) $5.00; el Pago de tarjetas de crédito de otro banco (por evento) $5.00; Adquisición o reposición de Token (por evento) $250.00.

*Con información de La Silla Rota