CONDUSEF alerta por ofertas de préstamos exprés y falsas llamadas de bancos ofreciendo diferimientos en el pago de créditos

Comunicado

Ciudad de México.-La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emite esta alerta a la población sobre empresas gestoras de crédito que están ofreciendo préstamos exprés sin requisitos, como lo son comprobar los ingresos o consultar el Buró de Crédito del solicitante.

Este tipo de empresas operan como gestoras ante diversas entidades financieras o comerciales y ofrecen préstamos a la población que van desde los 2 mil pesos y hasta los 5 millones de pesos, mediante anuncios en periódicos, volanteo, teléfono, en páginas de Internet, o también a través de las redes sociales.

Una vez que las personas solicitan el crédito, estas empresas les piden previo un depósito de dinero de aproximadamente el 6% del total del préstamo por concepto de gestoría y gastos de administración, fianza o seguro; posteriormente la empresa aduce que el crédito está en proceso de autorización, sin llegar a su entrega final, quedándose con el anticipo. Inclusive hasta piden más dinero argumentando que es necesario para acelerar la autorización del crédito. Muchas incluso desaparecen o cambian de nombre, para que no las puedas localizar.

Por lo anterior, la CONDUSEF hace un llamado a la población a no dejarse engañar por este tipo de ofrecimientos que están proliferado en estos momentos en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, entre otros, aprovechando la contingencia sanitaria que estamos viviendo derivada del COVID-19; debes tener en cuenta que, en la mayoría de los casos es un fraude, ya que sólo buscan lucrar y obtener un beneficio económico de las personas que acuden a ellas por necesidad, por lo que se recomienda recurrir a Instituciones Financieras formales y debidamente registradas.

Para conocer si la entidad con la que se quiere contratar un crédito, es una Institución Financiera, invitamos a los usuarios a consultar el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, en la dirección: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

Por otro lado, sólo debes atender llamadas de bancos a los que previamente tú hayas pedido información para solicitar algún tipo de apoyo para tu crédito de acuerdo al programa establecido.

Debes estar prevenido para que no te sorprendan con llamadas diciéndote que el banco te calificó o eligió para diferir el pago de tu crédito por 4 o hasta 6 meses, para lo cual te solicitan tus números de tarjeta, tus claves u otros números confidenciales: Cuidado se trata de un fraude o vishing.

Recuerda que, para acceder a los apoyos establecidos con motivo de la contingencia sanitaria, primero debes comunicarte con tu banco, preguntar si cumples con los requisitos y condiciones para ser sujeto de apoyo,

para lo cual te darán un número o folio de identificación de tu asunto, en tanto se analiza el caso. De esta forma, contestarle a tu banco solo si primero te menciona tu número o folio de asunto.

CONDUSEF hace las siguientes recomendaciones en cuanto a los créditos exprés:

· No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas.

· En caso de requerir financiamiento, debes cerciorarte de la identidad y registro de la institución ante la CONDUSEF. Es mucho más seguro acudir con Instituciones Financieras debidamente autorizadas.

· No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, si tú no has contactado primero al banco.

En cuanto a los apoyos establecidos por los bancos, debes tener en cuenta que:

· Estos solo representan un alivio temporal de liquidez.

· No son una condonación de deuda, los apoyos consisten en otorgar un periodo de gracia de 4 o hasta 6 meses; transcurrido dicho plazo se deberá reiniciar con los pagos, junto con los intereses que se generaron en ese periodo.

· Los beneficios no son automáticos, es decir, el banco analiza caso por caso y verifica que se cumplan determinados requisitos por parte del acreditado, para ser sujeto del apoyo que se solicita.

· De ser autorizado el apoyo, debes preguntar, si el crédito se va a reestructurar, y si es así, cuánto vas a pagar después de transcurrido el plazo de gracia, si la tasa de interés se mantiene o cambia, al igual que las comisiones, y en caso de que cambie, cómo se va a documentar el nuevo crédito y cómo te harán llegar las nuevas condiciones.

· En caso de que las condiciones del crédito no cambien, pregunta si el apoyo consiste sólo en diferir los pagos, y en cuanto termine el periodo de gracia cuánto pagarás de mensualidad (intereses y capital), o bien, si el banco los va a diferir entre el resto de las mensualidades que falten, o si las va a pasar al final de la vida del crédito.

Finalmente, se recomienda que los usuarios cuiden más que nunca su capacidad de pago en estos momentos, particularmente que administren bien el uso de la tarjeta de crédito, la cual puede ser más útil si se presenta una eventualidad, es decir, tenerla como una reserva.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php

Para cualquier duda o consulta adicional, comunícate a la CONDUSEF al Centro de Atención Telefónica 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx. También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.