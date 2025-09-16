CONDUSEF abre inscripciones para diplomado gratuito en educación financiera

Redacción

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) abrió el periodo de inscripciones para la última generación del Diplomado en Educación Financiera 2025, un programa 100% gratuito, en línea y con valor curricular, dirigido al público en general interesado en mejorar sus habilidades financieras.

El registro estará disponible del 10 al 30 de septiembre de 2025 a través del portal https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/index.php, y la capacitación iniciará el 1° de octubre.

El diplomado tiene una duración de 150 horas repartidas en tres módulos y busca dotar a los participantes de herramientas prácticas para mejorar su salud financiera y bienestar económico. Entre los temas que se abordarán están la administración eficiente de ingresos y gastos, fomento del ahorro, prevención de fraudes financieros, uso responsable del crédito e inversión segura.

Podrán participar personas mayores de 17 años con acceso a Internet y correo electrónico, preferentemente con computadora personal o equipo de escritorio.

Desde su lanzamiento, este diplomado se ha consolidado como una herramienta de transformación individual y comunitaria, beneficiando a miles de personas en todo el país. Esta edición busca cerrar 2025 con amplia participación y un alto impacto social, promoviendo una cultura financiera consciente y responsable frente a problemas como decisiones impulsivas, sobreendeudamiento y descontrol económico.

Para más información y registro, los interesados pueden consultar el sitio oficial de CONDUSEF: https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/index.php.

CONDUSEF también mantiene presencia en redes sociales: Twitter @CondusefMX, Facebook /Condusefoficial, Instagram @condusefoficial, YouTube CondusefOficial y TikTok @condusefoficial.

El organismo es responsable de proteger y defender los derechos de los usuarios de servicios financieros en México, así como de regular la organización y funcionamiento de las entidades que prestan estos servicios, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.