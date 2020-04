Conductores de transporte de turismo en Aguascalientes piden apoyos urgentes

Redacción



Aguascalientes Ags.-Desesperados por el cierre de los destinos turísticos de todo México, operadores de transporte de turismo a nivel nacional pide al gobierno federal reabrir estos destinos para reactivar sus empleos.



Conductores de las conocidas Sprinters, así como propietarios de camiones que prestan sus servicios a agencias de viajes o particulares que organizan excursiones, revelan que en estos momentos no tienen ni para comer.



En un documento hecho llegar al www.elclarinete.com.mx expresan el llamado urgente a las autoridades federales bajo los que se regulan para apoyarlos económicamente y lo principal que es el comenzar a reactivar la actividad turística.



Texto íntegro:





CONDUCTORES DE TURISMO DE MEXICO A NIVEL NACIONAL

18 de Abril 2020 :

SR HUGO LOPEZ GATELL. Y ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,

DEBIDO A LA NULA AYUDA TANTO ECONÓMICA COMO EN ESPECIE LOS CONDUCTORES Y EL SECTOR TURISMO NOS DIRIGIMOS A USTEDES PARA EXIGIR QUE SE NOS PERMITA REGRESAR A NUESTRAS FUENTES DE EMPLEO REABRIENDO LOS CENTROS TURISTICOS PLAYAS Y DEMAS PARA PODER REGRESAR NUESTRA ECONOMIA YA QUE NO HEMOS RECIBIDO AYUDA POR PARTE DE NINGÚN ORDEN DE GOBIERNO A CAUSA DE ESTO NUESTRAS FAMILIAS ESTAN BIENDOSE YA AFECTADAS ECONÓMICAMENTE Y TAMBIÉN EMPIEZA A FALTAR EL ALIMENTO DE NO SER ESCUCHADA NUESTRA PETICIÓN NOS VEREMOS EN LA NECECIDAD DE TOMAR MEDIDAS MAS DRASTICAS PORQUE USTbEDES NO RECIENTEN NADA USTEDES SI PERCIBEN SU SUELDO Y NOSOTROS ESTAMOS SIENDO AFECTADOS TANTO ECONÓMICA COMO ALIMENTARIA MENTE

POR LA DIGNIDAD DE NUESTRAS FAMILIAS

EXIGIMOS . SE REACTIVE LA ECONOMIA

YA SE SABE EN LAS ESTADÍSTICAS QUE HAY MAS MUERTES POR HOMICIDIO QUE POR LA ENFERMEDAD QUE AZOTA AL MUNDO Y APRENDIMOS A VIVIR CON ELLO Y ASI MISMO APRENDEREMOS A VIVIR CON EL COVID-19



ATENTAMENTE



CONDUCTORES UNIDOS DE MEXICO A NIVEL NACIONAL



COMPARTE UNIDOS NOS HAREMOS ESCUCHAR JUNTOS SALDREMOS ADELANTE



En Aguascalientes son decenas de unidades que hacen el viaje hasta dos veces por semana a distintos centros vacacionales, principalmente Puerto Vallarta, Colima, Mazatlán, entre otros puntos que está varados en cuanto a actividades.