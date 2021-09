Conductora de TV Azteca llega a Televisa por primer vez

Redacción

Ciudad de México.-La guerra por la audiencia cada vez es más evidente, pues las grandes televisoras como TV Azteca y Televisa recientemente han dejado boquiabiertos a los espectadores haciendo cambios en sus conductores, con tal de complacer a los televidentes y en este caso no fue la excepción. De acuerdo con Martha Figueroa, en el programa que conduce con Juan José ‘Pepillo’ Origel, ‘Con Permiso’, dio a conocer que una querida conductora que lleva años trabajando para TV Azteca estaría pensando en cambiarse a Televisa. Esto debido a que la conductora de deportes Inés Sainz fue vista en los pasillos de Televisa San Ángel, situación que sorprendió a muchos. IG: @inessainz01 | Inés

Aunque aparentemente, Inés no se presentó a Televisa para pedir trabajo, Martha Figueroa consideró que la posibilidad está abierta, ya que acudió a grabar una emisión del programa ‘Más noche’, con Jaitovich. “Lo que sabemos es que grabó ayer con Jaitovich, (…) Jaitovich está invitando a diferentes conductoras para su programa en Más Noche, pero ya ves que por ahí empiezan, abren la puertita, se acomodan y luego ya se quedan o las ven trabajar y les dicen: ¿oye por qué no te quedas?”, comentó Martha Figueroa. Tras la fuerte declaración de Martha Figueroa, su compañero Pepillo Origel agregó “Me encanta, me encanta”, a modo de aprobación de la idea de que Inés cambie de televisora. Cabe destacar que la presentadora deportiva continúa trabajando en Azteca con varios proyectos publicitarios y haciendo la cobertura de eventos importantes.

Inés Sainz es una periodista, modelo y conductora de televisión nacida en Querétaro, el 20 de septiembre de 1978. Ha trabajado en el mundo del periodismo y los deportes a nivel nacional e internacional. Además ha trabajado por más de 20 años en TV Azteca y se ha convertido en una de las conductoras estrellas de dicha televisora; pero no solo ha destacado por su inteligencia y carisma, pues también ha sido nombrada por algunos medios como una de las mujeres más sexys del mundo. Cabe destacar que a lo largo de su trayectoria, Inés ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades como Zidane, Kaká y Messi, por mencionar algunas.

