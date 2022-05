Conductor muere calcinado tras chocar frente a Valle Redondo, Aguascalientes 

OES

Aguascalientes, Ags.- Espantosa muerte encontró el conductor de un vehículo tras chocar contra un automóvil y un tráiler que se encontraban estacionados sobre la carretera federal 70 poniente.

Los hechos se verificaron a la 1:20 de la madrugada de este sábado sobre la carretera federal 70 poniente a las afueras de la empresa Valle Redondo.

Empleados de la empresa antes mencionada fueron testigos del fuerte choque por lo que dieron parte al número de emergencia 911.

De acuerdo a los testigos el conductor Carlos García Díaz de León de 57 años de edad, que tripulaba un vehículo Pontiac, color rojo, en dirección de poniente a oriente se desplazaba a exceso de velocidad cuando al llegar a dicha empresa en determinado momento su perdió el control del volante, se proyectó al lado derecho y en la trayectoria fue tumbando unos botes de concreto con señalamientos de no estacionarse para luego colisionar en primera instancia por el lado trasero izquierdo contra un vehículo Nissan Tiida, color plata, cuya unidad se encontraba estacionada.

Por la velocidad en la que se desplazaba su trayectoria terminó al impactarse contra un tractocamión Kenworth, color rojo, enganchado a una caja para luego el vehículo arder en llamas.

Personal de la empresa con extinguidores trataron de sofocar el fuego, pero esto no fue posible, por lo que a los minutos arribaron bomberos del municipio y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes confirmaron que el conductor del vehículo estaba calcinado y ya no se podía hacer nada.

Uniformados de vialidad realizaron el acordonamiento de la zona y solicitaron la presencia del grupo de la dirección general de investigación pericial para que se hicieran cargo de las diligencias y levantamiento del cuerpo así como del traslado al Servicio Médico Forense en dónde se le practicaría la necropsia de ley.