Conductor de pipa que explotó manejaba sin control, señala dictamen

Redacción

La explosión de la pipa de gas que cayó del puente de La Concordia se produjo tras una serie de errores del conductor, Fernando Soto, quien tripulaba la unidad sin la suficiente capacidad técnica, a exceso de velocidad y en un carril incorrecto, según el dictamen de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

De acuerdo con el perito Arturo Martínez Cano, el conductor circulaba a 50 kilómetros por hora en un tramo cuya velocidad máxima permitida es de 40 km/h, lo que provocó que la pipa chocara primero contra la carrocería y luego contra el contenedor, cambiara su trayectoria y volcara al ingresar a la glorieta de la autopista México-Puebla.

“El conductor del tractocamión placas 51AW6X, al tripular el mismo lo hizo sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo, así como su carril de circulación correspondiente, a una velocidad mayor a la permitida en dicha arteria”, señala el dictamen.

El perito detalló que la colisión ocurrió en cuatro momentos, incluyendo daños a los parapetos de la glorieta y al tractocamión con su contenedor tipo pipa, placas X9-Z1, los cuales terminaron volcados sobre la zona de rodamiento del cuadrante norte de la glorieta. La FGJ destacó que no se encontró ningún obstáculo de tránsito ni baches en la zona que pudieran haber provocado el accidente.

Los daños materiales generados por el incidente ascienden a aproximadamente 2 millones de pesos, de los cuales un millón 400 mil corresponden al tractocamión y 600 mil a la pipa, indicó la autoridad capitalina.

El dictamen forma parte de la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025, que detalla cada uno de los impactos y la trayectoria de la unidad antes de la tragedia. La Fiscalía concluyó que la combinación de exceso de velocidad, falta de control y mala maniobra fue la causa directa del accidente.

Con información de: La Jornada