Conducía exceso de velocidad y termina impactado en el camellón central de Segundo Anillo

16 C
Aguascalientes
23 agosto, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado, alrededor de las 4:20 horas, cuando una camioneta marca Jeep, modelo 2009, en color blanco, circulaba sobre Avenida Aguascalientes de norte a sur, a la altura del fraccionamiento Parras.

De acuerdo con el informe de los hechos, al llegar al cruce de la calle Tokay, su conductor, al desplazarse sin respetar los límites de velocidad, perdió el control de la unidad hacia su costado derecho, impactando los neumáticos contra la guarnición del camellón lateral. A consecuencia del golpe, la camioneta volcó sobre su costado izquierdo, quedando atravesada en el carril derecho con su frontal orientado hacia el norte.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Vial para brindar el apoyo correspondiente. Tras el percance, no se localizaron personas en el sitio.

Finalmente, el vehículo fue asegurado y trasladado a la pensión para su resguardo, mientras continúan las investigaciones correspondientes