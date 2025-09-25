Condenan al expresidente de Francia Nicolas Sarkozy a cinco años de cárcel

Redacción

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de conspiración criminal en un caso relacionado con millones de euros provenientes de fondos ilícitos del difunto líder libio Muamar Gadafi.

El tribunal penal de París absolvió a Sarkozy de todos los demás cargos, incluyendo corrupción pasiva y financiación ilegal de campañas. La sentencia contempla que el exmandatario cumpla tiempo en prisión incluso si presenta un recurso, recurso que él ya anunció que interpondrá.

“Lo ocurrido hoy… es de extrema gravedad para el Estado de derecho y para la confianza que se puede depositar en la justicia”, declaró Sarkozy a las puertas del tribunal, y añadió: “Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta”.

Sarkozy, de 70 años y presidente de Francia entre 2007 y 2012, fue acusado de recibir fondos de Gadafi para financiar su campaña presidencial de 2007. La fiscalía sostuvo que, a cambio, el expresidente prometió ayudar a mejorar la reputación internacional del líder libio.

La jueza Nathalie Gavarino señaló que Sarkozy permitió que sus asesores contactaran a funcionarios libios para obtener apoyo financiero, aunque no se pudo probar que él fuera el beneficiario directo de la financiación.

Además de la condena, se le impuso una multa de 100,000 euros (unos 117,000 dólares). La decisión representa un hecho sin precedentes para un expresidente francés y un duro golpe a la imagen pública de Sarkozy.

La investigación se inició en 2013, luego de que Saif al Islam, hijo de Gadafi, acusara a Sarkozy de recibir millones de su padre para la campaña. Posteriormente, el empresario libanés Ziad Takieddine aseguró que había pruebas escritas de pagos por 50 millones de euros que continuaron tras la llegada de Sarkozy a la presidencia.