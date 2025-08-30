Concluyen cursos de verano para hijos de policías

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con gran éxito concluyó el curso “Verano de Gigantes” realizado por la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que participaron 180 hijos de policías, quienes disfrutaron todas las actividades programadas.

Durante el desarrollo de este curso, las y los pequeños aprendieron sobre disciplina, trabajo en equipo y espíritu de servicio, además tuvieron la oportunidad de convivir con los elementos de cada uno de los grupos que conforman la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Entre otras actividades, pudieron observar una demostración del Grupo K-9 y la capacidad de los elementos del Grupo de Operaciones Especiales para realizar intervenciones en actividades de alto riesgo.

Finalmente, el curso fue clausurado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, y la rectora de la Unpol, Cecilia Pacheco Rangel.