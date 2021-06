Concluyen candidatas y candidatos perredistas sus campañas con gran respuesta ciudadana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-“Caminamos calle por calle, colonia por colonia, comunidad por comunidad. Entre los 18 distritos locales, los 3 federales y los 11 Ayuntamientos. Es una elección histórica para Aguascalientes, más aún por las condiciones sanitarias en las que nos encontramos. Por eso agradecemos doblemente a todas las personas de nuestros equipos por su compromiso, esfuerzo, dedicación. Este proyecto ganador lo hemos hecho todas y todos”, subrayó el presidente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera, al concluir el periodo de campañas 2021.

Al agradecer a todas las candidatas y candidatos así como a sus equipos por llevar un proceso limpio, de propuestas, de cercanía y compromisos; el líder perredista puntualizó que este proyecto se diseñó para contar con un mejor Aguascalientes, donde se continúe por el camino del desarrollo económico, una mejor movilidad, seguridad, con mejores empleos y mejores salarios además de redoblar esfuerzos por un estado igualitario, libre de discriminación, responsable con el medio ambiente y el bienestar animal.

Puso énfasis en el crecimiento de la confianza ciudadana al demostrarse que el PRD es un partido aliado de las luchas sociales, que pone en alto la agenda de los derechos humanos y que ha llevado gobiernos responsables, “el triunfo se construye con el mejor equipo, se garantiza caminando y tocando puertas, se logra con las mejores propuestas y en el PRD las tenemos, lo demostramos y ahora pasaremos de la propuesta a la acción en el servicio público”.

Si bien la denostación y los ataques a los perfiles perredistas se tuvo presente, Sánchez Nájera aclaró que fueron resultado del miedo de otros partidos y figuras políticas a perder su poder, pero mostraron cómo no debe llevarse una campaña y como no debe gobernarse, “nuestras candidatas y candidatos llevaron una campaña honesta, respetuosa sin responder a esos ataques, porque la democracia se construye con el diálogo no con compra de votos o ataques mediáticos”.

Desde el PRD Aguascalientes se hizo un atento llamado a la población a cuidar su voto, a no dejarse llevar por falsos discursos, y que este domingo 6 de junio hagan valer su decisión y voten por sus derechos.