Concluye MIAA rehabilitación de alcantarillado sanitario

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), concluyó las obras de rehabilitación de alcantarillado sanitario en la calle Juan B. Tijerina, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad, proyecto que representó una inversión de 2 millones 800 mil pesos.

Jesús Vallín Contreras, director general de MIAA, subrayó que gracias a esta obra, se eliminarán los brotes de aguas negras en las calles General Luis Moya y Julián Medina en el fraccionamiento Insurgentes, mejorando el entorno de las escuelas de la zona.

Explicó que inicialmente el proyecto contemplaba la sustitución de 90 metros lineales y con base a un análisis detallado que realizó el organismo, se determinó ampliar los trabajos a 200 metros lineales, utilizando una tubería de 24 pulgadas de diámetro, lo que permite mejorar la capacidad de conducción y prevenir futuras obstrucciones o colapsos en la red.

Para la ejecución de esta importante obra, se aplicó una inversión de 2 millones 800 mil pesos, recursos destinados a mejorar las condiciones del sistema de alcantarillado y con ello optimizar el servicio a los habitantes.

Asimismo, para mejorar el servicio, durante el desarollo de los trabajos, el equipo técnico de MIAA optó por sustituir también 50 metros de tubería de agua potable de 3 pulgadas de diámetro con el objetivo de prolongar la vida útil de la infraestructura hidráulica y evitar afectaciones posteriores derivadas del desgaste de los materiales.

Con cada obra realizada, MIAA ratifica su esfuerzo por mantener una infraestructura hídrica confiable y sostenible, que responda a las necesidades actuales y futuras de la población.